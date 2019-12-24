2019-12-24T11:25:42+03:00
Общество

Российские ВУЗЫ будут возвращать деньги за нарушение договора о целевом обучении

Изменения внесут в статью 1 федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Российское правительство внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий обязанность ВУЗов возмещать деньги в бюджет в случае нарушения договора о целевом обучении.

Уточняется, что изменения внесут в статью 1 федерального закона "Об образовании в Российской Федерации".

Также законопроект призван исключать полномочие правительства России утверждать перечень специальностей и направлений подготовки, по которым проводится набор на целевое обучение.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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