Российские ВУЗЫ будут возвращать деньги за нарушение договора о целевом обучении

СЕГОДНЯ 11:25 2019-12-24T11:25:42+03:00

Изменения внесут в статью 1 федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"

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Российское правительство внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий обязанность ВУЗов возмещать деньги в бюджет в случае нарушения договора о целевом обучении.

Уточняется, что изменения внесут в статью 1 федерального закона "Об образовании в Российской Федерации".

Также законопроект призван исключать полномочие правительства России утверждать перечень специальностей и направлений подготовки, по которым проводится набор на целевое обучение.

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ИСТОЧНИК KP.RU