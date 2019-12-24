В США предложили укрепить военный потенциал Прибалтики

СЕГОДНЯ 11:31 2019-12-24T11:31:05+03:00

Специалисты заявили, что прибалтийские республики продолжат видеть в Штатах лидера в вопросах внешней политики и безопасности

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В США призвали парламент укреплять потенциал Вооруженных сил Латвии, Литвы и Эстонии. По словам специалистов, прибалтийские республики в будущем продолжат видеть в Америке лидера в вопросах внешней политики и безопасности.

Также уточняется, что на сегодняшний день Штаты и Прибалтика сотрудничают в сфере безопасности с целью предотвращения «российской агрессии».

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ИСТОЧНИК KP.RU