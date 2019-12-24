В США предложили укрепить военный потенциал Прибалтики
Специалисты заявили, что прибалтийские республики продолжат видеть в Штатах лидера в вопросах внешней политики и безопасности
Изменить размер текста:
В США призвали парламент укреплять потенциал Вооруженных сил Латвии, Литвы и Эстонии. По словам специалистов, прибалтийские республики в будущем продолжат видеть в Америке лидера в вопросах внешней политики и безопасности.
Также уточняется, что на сегодняшний день Штаты и Прибалтика сотрудничают в сфере безопасности с целью предотвращения «российской агрессии».
Новость дополняется
ИСТОЧНИК KP.RU