2019-12-24T11:31:05+03:00
В мире

В США предложили укрепить военный потенциал Прибалтики

Специалисты заявили, что прибалтийские республики продолжат видеть в Штатах лидера в вопросах внешней политики и безопасности
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В США призвали парламент укреплять потенциал Вооруженных сил Латвии, Литвы и Эстонии. По словам специалистов, прибалтийские республики в будущем продолжат видеть в Америке лидера в вопросах внешней политики и безопасности.

Также уточняется, что на сегодняшний день Штаты и Прибалтика сотрудничают в сфере безопасности с целью предотвращения «российской агрессии».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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