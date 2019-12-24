"Позитивные изменения": Матвиенко рассказала о предпосылках для улучшения российско-украинских отношений
Спикер СФ подчеркнула, что без решительных шагов Киева против националистических сил прорыва в них не получится
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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что видит предпосылки для улучшения российско-украинских отношений.
При этом, по ее мнению, без решительных шагов властей Украины против националистических сил серьезного прорыва в них не получится.
- Произошел целый ряд позитивных изменений, - отметила Матвиенко.
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ИСТОЧНИК KP.RU