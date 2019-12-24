Автоэксперт прокомментировал изменение правил экзамена на водительские права

СЕГОДНЯ 11:41 2019-12-24T11:41:28+03:00

В России с нового года изменятся правила сдачи экзамена на водительские права Фото: Олег УКЛАДОВ

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С января 2020 года правила сдачи экзамена на водительские права изменятся. Нововведения прокомментировал директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев. Он отметил, что решение выпускать водителей-учеников на магистрали правильное, поскольку начинающие автовладельцы во время обучения должны научиться езде в любых условиях, чтобы после окончания автошколы стать уверенными автомобилистами.

При этом эксперт добавил, что инструктор должен четко понимать, когда ученика можно выпустить в город и тем более на магистраль, чтобы занятие прошло благополучно.

«Инструктор должен сначала понять, что водитель действительно умеет управлять автомобилем. И только после этого он может выезжать на магистраль… Во многих странах мира практика таких экзаменов давно присутствует, это нормально», — цитирует Канаева RT.

Напомним, ранее стало известно, что премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об изменении правил проведения экзамена на водительские права. Часть нововведений вступит в силу уже в января, остальные правила изменятся с 1 октября 2020 года, передает сайт телеканала «Звезда».

ИСТОЧНИК KP.RU