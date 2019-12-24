Матвиенко предложила отменить НДФЛ для россиян с маленькой зарплатой

СЕГОДНЯ 12:07 2019-12-24T12:58:50+03:00

Также спикер СФ высказалась за ослабление налогового бремени малого и среднего бизнеса

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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила с инициативой отмены НДФЛ для россиян с маленькой зарплатой. Также спикер высказалась за ослабление налога для малого и среднего бизнеса.

- Я сторонник того, чтобы налог на доходы физических лиц отменить для граждан, получающих небольшую зарплату, - отметила Валентина Матвиенко.

Также спикер СФ высказалась за то, чтобы проанализировать, как необходимо компенсировать выпадающие доходы бюджетов всех уровней, особенно региональных.

- Может быть, такой критерий взять: те, кто получает на уровне МРОТ, не должен платить еще с этой небольшой зарплаты налог на доходы физических лиц. - подчеркнула Матвиенко, пишет "Интерфакс".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что на дня стало известно, что сельских врачей могут освободить от уплаты НДФЛ. С таким предложением депутаты обратились к министру финансов РФ Антону Силуанову.

ИСТОЧНИК KP.RU