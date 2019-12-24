2019-12-24T12:13:38+03:00
Общество

Валентина Матвиенко: Запрещать законом мобильные телефоны в школах не стоит

Существующих методических рекомендаций достаточно, чтобы контролировать использование гаджетов в классе
Ольга МАТЫС
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Результаты первого учебного года с новыми рекомендациями от Минпросвещения подведут уже в мае-июнеРезультаты первого учебного года с новыми рекомендациями от Минпросвещения подведут уже в мае-июнеФото: Михаил ФРОЛОВ
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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на пресс-конференции по итогам осенней сессии поделилась своим взглядом на инициативу запретить использование мобильных телефонов в школах по закону. По мнению Матвиенко, уже существующих методических рекомендаций для школ достаточно для того, чтобы решить вопрос с гаджетами - как для учеников, так и для учителей.

"На мой взгляд, никаких изменений [вносить] в законодательство не требуется. По итогам учебного года мы подведем итоги, как эти рекомендации работают, и, возможно, как-то их дополним или уточним, если в этом будет необходимость", - заявила Матвиенко журналистам.

Напомним, что рекомендации для российских школ выпустили в середине августа, ряд предложений был подготовлен Рособрнадзором, Роспотребнадзором и Министерством просвещения. Например, одним из возможных условий является перевод телефонов на беззвучный режим, а также установка в школах ящиков для хранения мобильных устройств. На данный момент известно, что четверть российских школ сама отказалась от использования гаджетов во время занятий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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