СЕГОДНЯ 12:23 2019-12-24T13:14:04+03:00

Матвиенко выступила с инициативой сделать 31 декабря выходным днем в 2020 году Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Спикер СФ заявила, что такое решение надо принять на законодательном уровне

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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что 31 декабря в следующем году может быть объявлено выходным днем. При этом общее число выходных не увеличится.

Напомним, в 2019 году в большинстве регионов 31 декабря объявлен рабочим днем. Лишь в нескольких российских городах местные власти приняли решение сделать последний день года выходным. Многие регионы перенесли рабочий день с 31 декабря на субботу, 28 декабря.

- Конечно, все хотят 31-го выходной, -заявила Матвиенко.

Она напомнила, что что для большинства россиян это "полурабочий день".

- Женщины в первую очередь считают, что это неправильно. Раз семейный праздник, то и семейная подготовка к празднику: каждый должен знать свои обязанности. 31 декабря практически никто не работает, - отметила Матвиенко.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в конце ноября в Госдуме поддержали идею сделать 31 декабря выходным. В Томской и ряде других областей последний день года объявили нерабочим днем.

ИСТОЧНИК KP.RU