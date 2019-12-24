В Совфеде прокомментировали заявление «Нафтогаза» о «больших рисках» для Украины

СЕГОДНЯ 12:36 2019-12-24T12:36:04+03:00

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Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв прокомментировал заявление исполнительного директора «Нафтогаза» Юрия Витренко. В Киеве заявили, что отзыв исков в отношении «Газпрома» — «большой риск» для украинской стороны.

Эту позицию можно рассматривать только с одной стороны – она указывает на ненадежность Украины.

- Подтверждение ненадёжности украинской стороны как партнёра по каким-либо договорённостям, в том числе в нефтегазовой сфере... Так что уверенности в том, что Украина будет выдерживать нынешние договорённости у меня, к сожалению, нет, — сказал сенатор RT.

Тем не менее, в Совете Федерации призывают не делать скоропалительных прогнозов и отмечают, что «надежда умирает последней».

- Пока есть возможность реализовывать договоренности, нужно пользоваться данным шансом. Российская сторона будет вести себя именно так, мы не ставим под сомнения никаких достигнутые договоренности, - заключает Косачев.

Ранее Юрий Витренко отметил, что украинская сторона работает над «системой договоров, которые минимизируют или полностью уберут весь риск». При этом он не исключил, что достигнутые договоренности «не будут реализованы», но выразил надежду, что этого не произойдет благодаря «конструктивной и добросовестной» работе всех сторон.

ИСТОЧНИК KP.RU