Матвиенко назвала равные условия при поступлении главным преимуществом ЕГЭ
Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации, заявила, что она против отмены Единого государственного экзамена, но считает, что совершенствовать тестирование надо.
- Уже оставьте в покое ЕГЭ, пусть он работает. Давайте совершенствовать, улучшать, но не менять саму систему. Уже свыклись, привыкли, - сказала Матвиенко.
Она также добавила, что ЕГЭ это то же письменное и устное тестирование, что и школьные экзамены раньше, но более объективное. Спикер отметила, что учитель, обучавший ребёнка несколько лет, заинтересован в завышении оценки его знаний, так как результаты экзамена станут также опосредованной оценкой работы педагога.
Кроме того, Валентина Матвиенко подчеркнула, что главное преимущество ЕГЭ это равные условия для поступления в Московские и Санкт-Петербургские университеты для детей из регионов и малообеспеченных семей, которым не приходится надеяться на деньги или протекцию при вступительных испытаниях.
Спикер Совфеда также сказала, что в ЕГЭ, по её мнению, есть "много плюсов в объективной прозрачной оценке и тестировании знаний выпускников школ". Одним из преимуществ ЕГЭ Матвиенко назвала отсутствие необходимости сдавать два отдельных экзамена при окончании школы и при поступлении в вуз.
Ранее сайт kp.ru писал об изменениях в ЕГЭ для выпускников 2020 года, а также о том, введут ли обязательный экзамен по английскому языку и возможно ли присутствия родителя на тестировании.
ИСТОЧНИК KP.RU