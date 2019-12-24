Матвиенко назвала равные условия при поступлении главным преимуществом ЕГЭ

СЕГОДНЯ 12:44 2019-12-24T12:44:11+03:00

Валентина Матвиенко назвала ЕГЭ тем же письменным и устным тестированием, что и школьные экзамены раньше, но более объективным Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Спикер также указала на субъективность оценки учителей при экзаминации своих же учеников

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Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации, заявила, что она против отмены Единого государственного экзамена, но считает, что совершенствовать тестирование надо.

- Уже оставьте в покое ЕГЭ, пусть он работает. Давайте совершенствовать, улучшать, но не менять саму систему. Уже свыклись, привыкли, - сказала Матвиенко.

Она также добавила, что ЕГЭ это то же письменное и устное тестирование, что и школьные экзамены раньше, но более объективное. Спикер отметила, что учитель, обучавший ребёнка несколько лет, заинтересован в завышении оценки его знаний, так как результаты экзамена станут также опосредованной оценкой работы педагога.

Кроме того, Валентина Матвиенко подчеркнула, что главное преимущество ЕГЭ это равные условия для поступления в Московские и Санкт-Петербургские университеты для детей из регионов и малообеспеченных семей, которым не приходится надеяться на деньги или протекцию при вступительных испытаниях.

Спикер Совфеда также сказала, что в ЕГЭ, по её мнению, есть "много плюсов в объективной прозрачной оценке и тестировании знаний выпускников школ". Одним из преимуществ ЕГЭ Матвиенко назвала отсутствие необходимости сдавать два отдельных экзамена при окончании школы и при поступлении в вуз.

Ранее сайт kp.ru писал об изменениях в ЕГЭ для выпускников 2020 года, а также о том, введут ли обязательный экзамен по английскому языку и возможно ли присутствия родителя на тестировании.

ИСТОЧНИК KP.RU