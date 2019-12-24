2019-12-24T12:41:38+03:00
Наука

Микрометеорит врезался в российский спутник

Космический аппарат временно сошел с орбиты и отключил все системы
Юлия ЩЕРБАКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Микрометеорит врезался в российский спутникМикрометеорит врезался в российский спутникФото: пресс-служба Роскосмоса
Изменить размер текста:

На космическом аппарате «Метеор-М» произошла нештатная ситуация. По данным госкорпорации «Роскосмос», российский спутник столкнулся с микрометеоритом. В результате происшествия, аппарат сменил орбиту, однако специалистам удалось взять контроль над ситуацией.

«На космическом аппарате «Метеор-М» № 2-2 18 декабря 2019 года была зафиксирована нештатная ситуация, связанная с внешним воздействием (предположительно — микрометеорит) на его конструкцию», — цитирует сообщение госкорпорации телеканал «360».

Отмечается, что в результате столкновения с космическим объектом была не только сбита орбита спутника, но и включился режим неконтролируемого полета. В результате, все системы космического аппарата отключились до тех пор, пока со спутником не удалось восстановить связь с Земли.

В настоящее время специалистам уже удалось связаться со спутником и вывести его на орбиту. Сейчас «Метеор-М» работает в штатном режиме, передает сайт телеканала «Звезда».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Новорожденную девочку оставили в подъезде дома в Мытищах
Врач-инфекционист назвал основную причину вспышку кори в России
Влияние Брюса Ли и протестов в Гонконге: Financial Times назвала слово года
Матвиенко назвала равные условия при поступлении главным преимуществом ЕГЭ
Микрометеорит врезался в российский спутник
В Совфеде прокомментировали заявление «Нафтогаза» о «больших рисках» для Украины
Матвиенко выступила с инициативой сделать 31 декабря выходным днем в 2020 году
Валентина Матвиенко: Запрещать законом мобильные телефоны в школах не стоит
Матвиенко предложила отменить НДФЛ для россиян с маленькой зарплатой
Матвиенко: Россия готовит ответные меры на санкции США по "Северному потоку-2"
Эвакуировали Басманный суд, где должны были слушать дело историка Соколова
Автоэксперт прокомментировал изменение правил экзамена на водительские права
Россия для грустных: составлен список самых депрессивных городов России
"Позитивные изменения": Матвиенко рассказала о предпосылках для улучшения российско-украинских отношений
В США предложили укрепить военный потенциал Прибалтики
Российские ВУЗЫ будут возвращать деньги за нарушение договора о целевом обучении
В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать икру
Британский почтальон умер от переутомления из-за рождественского ажиотажа
Вдова владельца "Уралсиб" получила 81,8% акций банка
Роскомнадзор назвал «законные» способы слежки за сотрудниками
Разбившийся Су-57 планировали сдать военным до конца года
Правительство запретило водителям управлять автобусами и фурами более 10 часов в сутки
Эксперты сообщили о 60% контрафактной продукции в российских ТЦ
Россиянам могут разрешить переходить из банка в банк с сохранением всех счетов
Связана, замотана в пакеты, возможно, задушена: в Басманном районе Москвы найден труп женщины
Эксперты назвали несколько версий крушения истребителя Су-57 в Хабаровском крае
"Ушибов не получил": Врачи рассказали о состоянии пилота разбившегося Су-57
"От биткоинов до календаря": Эксперты составили рейтинг худших подарков на новый год