Микрометеорит врезался в российский спутник

СЕГОДНЯ 12:41 2019-12-24T12:41:38+03:00

Космический аппарат временно сошел с орбиты и отключил все системы

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На космическом аппарате «Метеор-М» произошла нештатная ситуация. По данным госкорпорации «Роскосмос», российский спутник столкнулся с микрометеоритом. В результате происшествия, аппарат сменил орбиту, однако специалистам удалось взять контроль над ситуацией.

«На космическом аппарате «Метеор-М» № 2-2 18 декабря 2019 года была зафиксирована нештатная ситуация, связанная с внешним воздействием (предположительно — микрометеорит) на его конструкцию», — цитирует сообщение госкорпорации телеканал «360».

Отмечается, что в результате столкновения с космическим объектом была не только сбита орбита спутника, но и включился режим неконтролируемого полета. В результате, все системы космического аппарата отключились до тех пор, пока со спутником не удалось восстановить связь с Земли.

В настоящее время специалистам уже удалось связаться со спутником и вывести его на орбиту. Сейчас «Метеор-М» работает в штатном режиме, передает сайт телеканала «Звезда».

ИСТОЧНИК KP.RU