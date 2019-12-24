СЕГОДНЯ 13:09 2019-12-24T13:17:23+03:00

Влияние Брюса Ли и протестов в Гонконге: Financial Times назвала слово года Фото: REUTERS

Уточняется, что данное словосочетание часто использовалось в философии боевых искусств

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Издание Financial Times выбрало слово года. Им стало выражение Be water («Будь водой») — слоган протестующих в Гонконге.

Необычное словосочетание также часто использовалось в философии боевых искусств в 1970-х годах благодаря легендарному актеру Брюсу Ли. Сейчас его активно употребляют участники протестных акций в Гонконге.

Один из участников митинга уточняет, что данное выражение применялось в том числе по отношению к тому, как участники акций координировали свои действия против полицейских.

- К тому моменту, как спецназ собирался, чтобы противостоять, они уже "рассеялись как туман". Уходя сквозь узкие улочки города, они были "текучими, как вода", - рассказал участник акций.

Более того, в 2019-ом году, другие митинги в таких странах, как Испания, Чили и Ливан также сознательно стали применять тактику «Будь водой», заимствуя ее у протестующих в Гонконге.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Оксфордский словарь английского языка выбрал слово 2019 года. Специалисты заявили, что выбор слова этого года обусловлен особым вниманием общества к проблемам климата.

ИСТОЧНИК KP.RU