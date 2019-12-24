Новорожденную девочку оставили в подъезде дома в Мытищах

СЕГОДНЯ 13:27 2019-12-24T13:27:09+03:00

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Новорожденного младенца спасли сотрудники полиции Мытищ - ребенка нашли в подъезде дома по улице Юбилейная, девочка, которой было всего несколько часов от роду, лежала в коробке у лифта, никаких опознавательных знаков или записок с ней не оставили. На данный момент здоровью ребенка ничего не угрожает - девочку сразу направили в одну из подмосковных больниц. А вот поисками матери-кукушки уже занимаются местные следственные органы.

- Сегодня в Дежурную часть МУ МВД России «Мытищинское» поступило сообщение о том, что в подъезде одного из домов по улице Юбилейной возле лифта в коробке обнаружена новорожденная девочка. В настоящее время полицейские проводят мероприятия, направленные на установление и розыск матери ребенка, - прокомментировала ситуацию начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Ранее сайт kp.ru рассказывал о другом вопиющем случае, когда мать бросала новорожденного ребенка. В Ессентуках женщина родила на городском рынке, а затем оставила живого ребенка в полиэтиленовом пакете за торговыми рядами. Ей грозит до четырех лет за попытку убийства младенца.

ИСТОЧНИК KP.RU