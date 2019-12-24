2019-12-24T13:36:08+03:00
Спорт

Олимпийский комитет России не согласился с решением ВАДА

Президент ОКР заявил об этом на заседании исполкома в Москве
Ася КУЗНЕЦОВА
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Исполком ВАДА принял решение об отстранении России от участия в Олимпиадах и Чемпионатах мира на 4 годаИсполком ВАДА принял решение об отстранении России от участия в Олимпиадах и Чемпионатах мира на 4 годаФото: REUTERS
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Станислав Поздняков, президент Олимпийского комитета России, заявил на заседании исполкома, что комитет сделает всё возможное, чтобы добиться участия российской сборной под флагом России на Олимпийских играх в Токио в 2020 году.

- Мы сделаем все от нас зависящее для того, чтобы наши спортсмены выступили на Играх в Японии под цветами российского триколора, - сказал Поздняков.

Исполком ОКР также единогласно поддержал решение РУСАДА не соглашаться с санкциями ВАДА, сообщает ТАСС.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства принял решение об отстранении России от участия в Олимпиадах и Чемпионатах мира на 4 года. Россия также не имеет права принимать участие и подавать заявки на проведение любых международных спортивных мероприятий. Российские спортсмены, чьи пробы не были подозрительными, смогут участвовать в Олимпиаде только под нейтральным флагом и без гимна. Также России присудили рекордно большой штраф на $5 млн и покрыть все расходы по расследованию.

ВАДА лишило Россию права участвовать в крупных международных турнирах на четыре года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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