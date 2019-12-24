СЕГОДНЯ 13:39 2019-12-24T13:55:01+03:00

В Москве задержали подозреваемого в убийстве сестры в центре столицы Фото: Михаил ФРОЛОВ

Утром 24 декабря вблизи жилых домов было обнаружено тело женщины с пакетом на голове

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В столичном ГСУ СК России рассказали, что в Москве был задержан подозреваемый в убийстве сестры в центре столицы.

Уточняется, что в скором времени мужчина будет доставлен в подразделение ведомства для проведения следственных действия.

Напомним, во вторник, 24 декабря, вблизи жилых домов, расположенных в Бассманом районе столицы, было обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти. Более того, у потерпевшей на голове обнаружен пакет, а руки и ноги были связаны.

Установлено, что женщина систематически злоупотребляла спиртными напитками. Расследование данного дела продолжается, выясняются детали произошедшего, сообщили в ГСУ СК России по Москве.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в Басманном районе Москвы был найден труп женщины. Тело у мусороприёмника обнаружил дворник. О трупе он сразу сообщил в полицию, жертву уже удалось опознать

ИСТОЧНИК KP.RU