В Москве задержали подозреваемого в убийстве сестры в центре столицы
В столичном ГСУ СК России рассказали, что в Москве был задержан подозреваемый в убийстве сестры в центре столицы.
Уточняется, что в скором времени мужчина будет доставлен в подразделение ведомства для проведения следственных действия.
Напомним, во вторник, 24 декабря, вблизи жилых домов, расположенных в Бассманом районе столицы, было обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти. Более того, у потерпевшей на голове обнаружен пакет, а руки и ноги были связаны.
Установлено, что женщина систематически злоупотребляла спиртными напитками. Расследование данного дела продолжается, выясняются детали произошедшего, сообщили в ГСУ СК России по Москве.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что в Басманном районе Москвы был найден труп женщины. Тело у мусороприёмника обнаружил дворник. О трупе он сразу сообщил в полицию, жертву уже удалось опознать
ИСТОЧНИК KP.RU