В союзе автошкол поддержали изменения в экзаменах на права

СЕГОДНЯ 13:55 2019-12-24T14:02:28+03:00

Первые нововведения вступят в силу уже в январе 2020 года

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В национальном союзе автошкол поддержали изменения в проведении экзамена на права. Постановление было подписано Дмитрием Медведевым, первая часть поправок вступит в силу 1 января, вторая – 1 октября 2020 года.

Председатель правления национального союза автошкол Елена Зайцева уверена, что изменения будут только положительными.

- Этот документ ждали целый год. Мы поддерживаем нововведения, обучать и принимать экзамены необходимо в реальных условиях. В тех, в которых начинающий водитель окажется, когда получит документ. Говоря о магистрали стоит понимать, что человек на ней рано или поздно окажется и лучше, чтобы первый раз он попробовал это сделать рядом с инструктором, - рассуждает Зайцева.

А вот сдавать «площадку» нет никакого смысла. Это, по мнению эксперта, «двойные затраты времени, сил и ресурсов».

- В мировой практике эта часть экзамена тоже отсутствует — 90% всех стран проводят экзамены исключительно в «городе».

Эксперт также прокомментировала тот факт, что, согласно постановлению правительства, теперь все маршруты, по которым будут ездить экзаменующиеся, станут тайными. А вот то, что маршруты для экзаменуемых буду держаться в тайне, даже хорошо. Пропадет возможность «натаскать» кандидата, - объясняет ФАН собеседница.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что зимой будет разрешена учебная езда на магистралях со скоростью движения выше 60 км/ч, а также повысится возраст, с которого можно учиться вождению автобусов, троллейбусов или трамваев: если сейчас обучаться на права категории D, Tb и Tm можно с 16 лет, то с начала следующего года набирать в группы будут желающих не моложе 20 лет

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/751430" frameborder="0"></iframe> Изменятся правила экзамена на водительские права.Нововведения вступят в силу с января 2020г.

ИСТОЧНИК KP.RU