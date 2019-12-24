В Подмосковье полицейские остановили завод по производству поддельного алкоголя на 22 млн рублей

СЕГОДНЯ 14:04 2019-12-24T14:04:53+03:00

В одном из цехов полиция нашла семерых работников из стран ближайшего зарубежья Фото: Александр КОЦ, Дмитрий СТЕШИН

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Полиция остановила нелегальную работу цехов по производству алкоголя в Пушкинском и Подольском районах Подмосковья. Также задержаны восемь подозреваемых: организатор и семь исполнителей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она также добавила, что уголовное дело возбуждено по статье о производстве, приобретении, хранении, перевозки или сбыта товаров и продукции без маркировки нанесения информации, предусмотренной законодательством России. За разгрузку более 1,5 тысяч бутылок поддельного алкоголя задержали 55-летнего москвича.

В МВД сообщают, что при обыске сотрудники министерства нашли 42 тысячи литров материалов для изготовления вина, 30 тысяч бутылок вина, 52 тысячи единиц тары, этикетки, фурнитуру, 1 400 литров спирта, и оборудование. По предварительной оценке, стоимость всего изъятого составляет более 22 миллионов рублей.

В одном из цехов правоохранители обнаружили семерых работников из стран ближайшего зарубежья. Всех их доставили в местное подразделение полиции, а подозреваемый в организации нелегального изготовления находится под подпиской о невыезде.

Ранее сайт kp.ru писал о найденных 25 тоннах фальсифицированного алкоголя, найденного в ходе 11 обысков, а также о подпольном цехе по производству алкокотейлей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/751460" frameborder="0"></iframe> МВД о подпольном изготовлении алкоголя в Подмосковье.

ИСТОЧНИК KP.RU