В Подмосковье полицейские остановили завод по производству поддельного алкоголя на 22 млн рублей
Полиция остановила нелегальную работу цехов по производству алкоголя в Пушкинском и Подольском районах Подмосковья. Также задержаны восемь подозреваемых: организатор и семь исполнителей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Она также добавила, что уголовное дело возбуждено по статье о производстве, приобретении, хранении, перевозки или сбыта товаров и продукции без маркировки нанесения информации, предусмотренной законодательством России. За разгрузку более 1,5 тысяч бутылок поддельного алкоголя задержали 55-летнего москвича.
В МВД сообщают, что при обыске сотрудники министерства нашли 42 тысячи литров материалов для изготовления вина, 30 тысяч бутылок вина, 52 тысячи единиц тары, этикетки, фурнитуру, 1 400 литров спирта, и оборудование. По предварительной оценке, стоимость всего изъятого составляет более 22 миллионов рублей.
В одном из цехов правоохранители обнаружили семерых работников из стран ближайшего зарубежья. Всех их доставили в местное подразделение полиции, а подозреваемый в организации нелегального изготовления находится под подпиской о невыезде.
Ранее сайт kp.ru писал о найденных 25 тоннах фальсифицированного алкоголя, найденного в ходе 11 обысков, а также о подпольном цехе по производству алкокотейлей.
МВД о подпольном изготовлении алкоголя в Подмосковье.
ИСТОЧНИК KP.RU