Роскосмос планирует сделать 27 спутников "Глонасс" до 2025 года

СЕГОДНЯ 14:24 2019-12-24T14:24:54+03:00

Это почти столько же космических аппаратов, сколько находится сейчас уже готовых на орбите Земли

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Николай Тестоедов, генеральный директор компании "Информационные спутниковые системы" (ИСС), которая входит в "Роскосмос", запланировала выпустить 27 спутников "Глонасс" до 2025 года.

Буквально вчера на совещании в Роскосмосе мы обсуждали концепцию ФЦП "Глонасс" по 2030 год. Только одних "Глонассов" по 2025 год нам надо сделать 27 штук, - рассказал Тестоедов в интервью газете "Сибирский спутник".

Он также добавил, что в соответствии с Федеральной космической программой, ИСС загружена работой до 2025 года, а по Государственной программе вооружения - до 2027 года.

В состав орбитальной группировки "Глонасс" входит 28 спутников. 22 из них работают по назначению, один спутник вводят в систему, три спутника вывели на техобслуживание. Еще один проходит летные испытания, один в орбитальном резерве.

Ранее сайт kp.ru писал о замене в 2020 году находящегося сейчас на орбите спутника "Глонасс", а также о проведении внепланового техобслуживания одного из спутников.

ИСТОЧНИК KP.RU