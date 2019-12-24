Путин: Доля современного оружия в российской "ядерной триаде" - 82%
Во время выступления на заседании коллегии Минобороны российский президент Владимир Путин высоко оценил уровень модернизации российских войск стратегического назначения, а также так называемой "ядерной триады" - совокупности вооруженных сил России, оснащенных ядерным оружием. В их число входят стратегическая авиация, межконтинентальные баллистические ракеты, а также атомные подводные ракетоносцы.
Как утверждает президент, за год в развитии Вооружённых сил произошло «много качественных и системных изменений»:
- Так, доля современного оружия в ядерной триаде достигла 82%. В РВСН начал поступать новейший гиперзвуковой ракетный комплекс стратегической дальности с планирующим крылатым блоком «Авангард», - рассказал Владимир Путин.
Ранее kp.ru рассказывал о получении Минобороны РФ первого комплекта новейшей зенитной ракетной системы средней дальности С-350 "Витязь".
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ИСТОЧНИК KP.RU