В порт Одессы прибыл американский эсминец "Росс"

СЕГОДНЯ 14:38 2019-12-24T14:46:52+03:00

Уточняется, что это 13-й заход военного корабля НАТО в Черное море в 2019 году

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В Одесский порт зашел американский ракетный эсминец USS Ross (DDG 71). Сообщается, что это 13-й заход военного корабля НАТО в Черное море за текущий год.

- Около 9:00 (10:00 мск) на рейде <...> произошла встреча с лоцманским катером, а в 10:00 (11:00 мск) он был пришвартован к причалу 1-К, - сказано в официальном заявлении.

Длина эсминца ВМС США составляет 154 метра, а ширина — 20, осадка 9,3. Полное водоизмещение судна — 8775 тонн. Четыре газотурбинные установки мощностью 108 тысяч лошадиных сил разгоняют его до 32 узлов, передает издание "Думская".

Эксперты уточняют, что корабль оснащен противокорабельными ракетами "Гарпун", а также имеет 90 шахтных пусковых установок для запуска "Томагавков".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в октябре этого года стало известно о том, что в порт Одессы войду четыре противоминных корабля НАТО. Украину посетил Генсек НАТО Йенс Столтенберг.

ИСТОЧНИК KP.RU