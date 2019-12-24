Путин о вооружении России: Нас не может устраивать ничья, мы должны быть лучшими

СЕГОДНЯ 14:57 2019-12-24T14:57:22+03:00

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Президент России Владимир Путин заявил, что армия способна гарантировать безопасность страны, а доля современного оружия в "ядерной триаде" России достигла 82%.

- Некоторые докладывают с гордостью: "такая-то техника не уступает лучшим мировым образцам". Сколько раз я уже говорил представителям промышленности: она всегда должна быть лучше мировых образцов, если мы хотим побеждать. Это не игра в шахматы, где нас может устраивать ничья. Это военная организация государства, - сказал глава государства на коллегии.

Президент также сообщил, что беспилотники и роботы увеличивают потенциал подразделений Вооруженных сил России в несколько раз. Армия России, по словам главы государства, в силах гарантировать безопасность страны, что стало важнее на фоне мировой нестабильности.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что когда гиперзвуковые ракеты появятся в распоряжении других стран мира, в России уже будут более совершенные системы. Также недавно президент рассказал о том, что позиция Российского оружия на мировом рынке усилилась, а за 2019 год оружия продано на $13 млрд.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/751471" frameborder="0"></iframe> Путин о "гонке вооружений": Нас не должна устраивать ничья.

ИСТОЧНИК KP.RU