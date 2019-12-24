70 процентов работодателей заявляет о профнепригодности выпускников

СЕГОДНЯ 15:10 2019-12-24T15:10:03+03:00

А 25% признались, что еще год обучают молодых специалистов, которые попали к ним на работу

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Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по образованию и науке, член центрального штаба ОНФ Любовь Духанина заявила, что работодатели все чаще жалуются на низкое качество знаний у выпускников.

Специалистов, которые пришли на работу без опыта, приходится учить не менее года. Об этом говорят 25% опрошенных работодателей.

А 70 процентов признаются, что качество знаний у вчерашних студентов очень плохое и можно говорить об их профнепригодности.

- Если говорить о тех проблемах, о которых говорят работодатели, то это низкая реализация качества образовательных профессиональных программ. Дополнительное обучение влечет за собой новые затраты, сказала Духанина ИА «НСН».

В свою очередь омбудсмен в сфере образования Амет Володарский отметил, что за 5-6 лет количество вузов в РФ сократилось более чем в 2 раза. В России насчитывалось около 2,5 тысяч образовательных учреждений с филиалами, после проверок Рособрнадзор закрыл 1,5 тыс.филиалов.

Ранее сайт kp.ru разбирался, пришла ли пора похоронить советскую систему образования. Все чаще реформу российской школы называют ключевой экономической проблемой. Мол, иначе в новом мире мы не выживем.

ИСТОЧНИК KP.RU