2019-12-24T15:25:48+03:00
Экономика

В ОСК рассказали, за какое время могут построить трубоукладчика для «Северного потока – 2»

Глава Объединенной судостроительной корпорации уточнил, что подобные суда строят под конкретный проект
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В ОСК рассказали, за какое время могут построить трубоукладчика для «Северного потока – 2»В ОСК рассказали, за какое время могут построить трубоукладчика для «Северного потока – 2»Фото: REUTERS
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Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) может за полтора или два года спроектировать и за три – четыре года построить судно-трубоукладчик, который может быть использованы для завершения строительства «Северного потока - 2». Об этом сообщил глава корпорации Алексей Рахманов и пояснил, что такие суда, как правило, строят под какой-то конкретный проект.

«К сожалению, это будет для нас, как всегда, что-то сделанное с нуля, поэтому в меньшие сроки мы не управимся», - уточнил глава ОСК в эфире канала "Россия 24".

Рахманов так же выразил уверенность, что страна, которая построила атомный ледокол и подводные лодки, сможет сделать все.

Напомним, накануне после подписанием президентом США Дональдом Трампом законопроект об оборонном бюджете на 2020 год с пунктом о санкциях против «Северного потока - 2», швейцарско-нидерландская компания Allseas, которая занимается прокладкой трубопровода, приостановила свою работу и вывела свои суда из Балтийского моря.

Медведев о санкциях США против "Северного потока -2".Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев в понедельник на совещении с вице-премьерами в подмосковной резиденции Горки поручил разработать ограничительные меры в отношении Соединенных Штатов, которые ранее ввели санкции против компаний, занятых в строительстве газопровода "Северный поток – 2"

ИСТОЧНИК KP.RU

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