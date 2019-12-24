У главы управления таможни при обыске нашли драгоценности, 600 тысяч долларов и евро

СЕГОДНЯ 15:53 2019-12-24T15:54:40+03:00

При обысках у Александра Кизлыка изъяли 600 тысяч евро, 600 тысяч долларов и драгоценности Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным СК, он помогал избежать наказания обвиняемым в контрабанде

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Начальник управления таможенного дознания Федеральной таможенной службы Александр Кизлык помогал подозреваемым в контрабанде избежать ответственности.

- Кизлык обвиняется в совершении злоупотреблений полномочиями, в частности, он способствовал освобождению от уголовной ответственности или уменьшению штрафа людям, совершавшим контрабанду, - передаёт ТАСС слова следователя в Басманном суде.

Он отметил, что при обысках у Александра Кизлыка изъяли 600 тысяч евро, 600 тысяч долларов и драгоценности.

24 декабря Басманный суд выносит решение по вопросу ареста Кизлыка. Сайт kp.ru писал об обысках, проходящих днём ранее в центральном аппарате Федеральной таможенной службы. Тогда источник утверждал, что обыски проводят в рамках расследования уголовного дела.

Также ранее на сайте писали о приговоре бывшему министру финансов Подмосковья Алексею Кузнецову. За хищение 14 млрд рублей он будет отбывать заключение 14 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU