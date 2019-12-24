У главы управления таможни при обыске нашли драгоценности, 600 тысяч долларов и евро
Начальник управления таможенного дознания Федеральной таможенной службы Александр Кизлык помогал подозреваемым в контрабанде избежать ответственности.
- Кизлык обвиняется в совершении злоупотреблений полномочиями, в частности, он способствовал освобождению от уголовной ответственности или уменьшению штрафа людям, совершавшим контрабанду, - передаёт ТАСС слова следователя в Басманном суде.
Он отметил, что при обысках у Александра Кизлыка изъяли 600 тысяч евро, 600 тысяч долларов и драгоценности.
24 декабря Басманный суд выносит решение по вопросу ареста Кизлыка. Сайт kp.ru писал об обысках, проходящих днём ранее в центральном аппарате Федеральной таможенной службы. Тогда источник утверждал, что обыски проводят в рамках расследования уголовного дела.
Также ранее на сайте писали о приговоре бывшему министру финансов Подмосковья Алексею Кузнецову. За хищение 14 млрд рублей он будет отбывать заключение 14 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU