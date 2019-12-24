2019-12-24T16:46:08+03:00
Происшествия

Генерал таможни Кизлык арестован по делу о коррупции

В деле начальника управления ФТС и его зама оказалось еще трое фигурантов
Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments4
Генерал-лейтенанта Кизлыка суд арестовал до 22 февраляГенерал-лейтенанта Кизлыка суд арестовал до 22 февраляФото: Ольга Крыльцова
Изменить размер текста:

Басманный суд Москвы арестовал до 22 февраля начальника управления таможенного дознания генерал-лейтенанта Федеральной таможенной службы России Александра Кизлыка, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями.

- Ходатайство следователя удовлетворить. Избрать в отношении Кизлыка меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 22 февраля, - передаёт Интерфакс решение судьи Галины Графовой.

Кизлыку, которого обвиняют по 3 части 285 статьи УК РФ, грозит до 10 лет заключения. Генерал свою вину не признаёт.

По делу о коррупции, помимо самого Кизлыка, проходят его заместитель Алексей Серебро и ещё три человека.

- Уголовное дело было возбуждено 22 декабря в отношении Кизлыка, Серебро, Мишина, Черкашина и Шурыгина, - уточнила судья, оглашая материалы дела.

По данным СМИ, три новых фигуранта - заместители начальников Внуковской и Домодедовской таможен Константин Мишин и Юрий Черкашин.

Следователь отметил в суде, что действия Кизлыка "способствовали освобождению от уголовной ответственности, а также существенному занижению административного штрафа лицам, незаконно перемещавшим иностранную валюту в крупном размере, то есть совершившим контрабанду личных денежных средств".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в ходе обыска у Кизлыка были найдены 600 тысяч долларов, 600 тысяч евро и драгоценности. Днём ранее обыски проходили в центральном аппарате ФТС.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Киев планирует получить 2 млрд долларов за транзит российского газа в 2020 году
Путин рассказал о приоритетах работы законодателей в 2020 году
В министерстве труда рассказали детали замены трудовых в электронный формат
Россияне смогут увидеть отреставрированную «Иронию судьбы»
Евросоюз осудил смертный приговор пятерым убийцам журналиста Джамаля Хашукджи
RT выпустил ролик с самыми хайповыми новостями 2019 года
Киев упростил порядок пересечения границы с Крымом для учащихся на Украине
МЧС: в Москве за новогодние праздники в пожарах гибнут около 30 человек
Генерал таможни Кизлык арестован по делу о коррупции
Путин сообщил о разработке гиперзвуковой ракеты «Циркон» наземного базирования
Шойгу рассказал о снижении места России по военным расходам в мире
Курс доллара опустился ниже 62 рублей впервые с июля 2018 года
У главы управления таможни при обыске нашли драгоценности, 600 тысяч долларов и евро
Владимир Путин обвинил Европарламент в попытках извратить историю
Шойгу рассказал, почему снизилась потребность в солдатах-срочниках
В ОСК рассказали, за какое время могут построить трубоукладчика для «Северного потока – 2»