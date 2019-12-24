Генерал таможни Кизлык арестован по делу о коррупции

СЕГОДНЯ 16:46 2019-12-24T16:46:08+03:00

В деле начальника управления ФТС и его зама оказалось еще трое фигурантов

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Басманный суд Москвы арестовал до 22 февраля начальника управления таможенного дознания генерал-лейтенанта Федеральной таможенной службы России Александра Кизлыка, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями.

- Ходатайство следователя удовлетворить. Избрать в отношении Кизлыка меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 22 февраля, - передаёт Интерфакс решение судьи Галины Графовой.

Кизлыку, которого обвиняют по 3 части 285 статьи УК РФ, грозит до 10 лет заключения. Генерал свою вину не признаёт.

По делу о коррупции, помимо самого Кизлыка, проходят его заместитель Алексей Серебро и ещё три человека.

- Уголовное дело было возбуждено 22 декабря в отношении Кизлыка, Серебро, Мишина, Черкашина и Шурыгина, - уточнила судья, оглашая материалы дела.

По данным СМИ, три новых фигуранта - заместители начальников Внуковской и Домодедовской таможен Константин Мишин и Юрий Черкашин.

Следователь отметил в суде, что действия Кизлыка "способствовали освобождению от уголовной ответственности, а также существенному занижению административного штрафа лицам, незаконно перемещавшим иностранную валюту в крупном размере, то есть совершившим контрабанду личных денежных средств".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в ходе обыска у Кизлыка были найдены 600 тысяч долларов, 600 тысяч евро и драгоценности. Днём ранее обыски проходили в центральном аппарате ФТС.

ИСТОЧНИК KP.RU