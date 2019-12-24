Путин сообщил о разработке гиперзвуковой ракеты «Циркон» наземного базирования

СЕГОДНЯ 16:38 2019-12-24T16:38:02+03:00

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В России работают над созданием гиперзвуковой ракеты «Циркон» наземного базирования. об этом сообщил российский президент Владимир Путин на итоговой коллегии Министерства обороны.

Российский лидер рассказал, что по плану в России идут не только работы по «Циркону» наземного и морского базирования, но и по другим системам: беспилотному подводному межконтинентальной дальности аппарату «Посейдон», межконтинентальной баллистической ракете повышенной мощности «Сармат», и глобальной дальности крылатой ракете с ядерной силовой установкой «Буревестник».

По словам Путина, на сегодняшний день сложилась «уникальная ситуация». Он отметил, что США создали атомную бомбу, средства доставки, носителей ядерного оружия, Советский Союз только догонял, как и в случае с ракетами межконтинентальной дальности, а сегодня «догоняют нас».

Напомним, ранее российский лидер сообщил, что строящийся корвет «Гремящий» могут оснастить гиперзвуковыми ракетами «Циркон».

ИСТОЧНИК KP.RU