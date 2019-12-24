RT выпустил ролик с самыми хайповыми новостями 2019 года

СЕГОДНЯ 17:21 2019-12-24T17:29:22+03:00

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RT подготовил для своих зрителей весьма необычные новогодний подарок. На своем YouTube канале издание разместило видео под названием «RT вас всех [censored]!». В этом ролике собраны все самые хайповые новости и главные резонансные события уходящего года. Но найти их не так-то просто, потому что все факты и события зашифрованы. Задача зрителя – расшифровать и отгадать их. Свои варианты пользователи могут писать в комментарии под видео. А первый, кому удастся отгадать абсолютно все символы в клипе, получит приз от RT.

Сайт Kp.ru также подвел итоги 2019 года. Безусловно в один список нельзя вместить все, что произошло в России за минувшие 365 дней. Поэтому мы собрали самые резонансные и важные события года. В экономике это пенсионная реформа, открытие Крымского моста и прокладка газопровода «Северный поток – 2», в политике – выборы в Мосгордуму и отношения России и Украины. Но это лишь малая часть всего, что произошло в нашей стране за минувший год.

RT вас всех [censored]!.

ИСТОЧНИК KP.RU