Евросоюз осудил смертный приговор пятерым убийцам журналиста Джамаля Хашукджи

СЕГОДНЯ 17:30 2019-12-24T17:30:31+03:00

Журналиста Джамаля Хашукджи убили в октябре 2018 года, когда он пришел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле Фото: REUTERS

Он был убит в консульстве родной Саудовской Аравии в Стамбуле

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Евросоюз раскритиковал смертный приговор, вынесенный судом, в отношении пятерых главных обвиняемых в убийстве журналиста The Washington Post Джамаля Хашукджи, сказано в сообщении внешнеполитической службы Евросоюза.

- Европейский союз безоговорочно осуждает применение смертной казни, это относится к любым ситуациям без исключений. Это жестокое и негуманное наказание, которое не выполняет сдерживающую функцию и представляет собой неприемлемое отрицание человеческого достоинства, - написано в заявлении.

Также подчёркивается, что в ситуации с убийством оппозиционного журналиста Хашукджи, судебное разбирательство должно быть прозрачно и основано на соблюдении надлежащих правовых процедур.

Ранее суд в Саудовской Аравии приговорил пятерых причастных к убийству журналиста The Washington Post Джамаля Хашукджи, осуждавшего действующую власть Саудовской Аравии, к смертной казни. Еще троих приговорили к тюремному заключению на 24 года в общей сумме.

Сайт kp.ru писал о том, что Госдепартамент США одобрил приговоры, вынесенные судом Саудовской Аравии по делу об убийстве Хашукджи.

Журналиста Джамаля Хашукджи убили в октябре 2018 года, когда он пришел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле.

ООН назвала убийство тщательно продуманной операцией.

ИСТОЧНИК KP.RU