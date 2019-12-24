Россияне смогут увидеть отреставрированную «Иронию судьбы»

СЕГОДНЯ 17:33 2019-12-24T17:33:15+03:00

Изменить размер текста: A A

За считанные часы до наступления нового 2020 года, 31 декабря, телеканал «Россия-1» покажет отреставрированную версию фильма режиссера Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!» в качестве Full HD.

«Фильм будет представлен в качестве Full HD 31 декабря в 19:30 мск», - передает ТАСС сообщение пресс-службы телеканала «Россия-1».

Канал отреставрировал двухсерийную новогоднюю комедию Эльдара Рязанова, поэтому картина станет ярче и четче первоначальной версии.

Впервые фильм о чудесной случайности, которая свела врача из Москвы Женю Лукашина и учительницу из Ленинграда Надю, вышла 1 января в 1976 году. Главные роли сыграли Барбара Брыльска и Андрей Мягков.

В 2007 году на экраны вышла картина Тимура Бекмамбетова «Ирония судьбы. Продолжение». Главные роли исполнили Константин Хабенский, Сергей Безруков и Елизавета Боярская.

Ранее сайт kp.ru подробно рассказывал об истории создания этой культовой комедии.

ИСТОЧНИК KP.RU