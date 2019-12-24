В министерстве труда рассказали детали замены трудовых в электронный формат

СЕГОДНЯ 17:48 2019-12-24T17:48:21+03:00

В 2020 году россияне смогут поменять бумажную трудовую книжку на электронную Фото: Евгения ГУСЕВА

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Всеволод Вуколов, замминистра труда и социальной защиты России, рассказал, что закон не предусматривает обмен электронной трудовой книжки обратно на бумажную. Вуколов также добавил, что россияне могут "в любой момент поменять бумажную трудовую книжку на электронную".

Замминистра попросил региональные власти проконсультировать крупные компании и проконтролировать информирование сотрудников о возможности выбора между электронным и бумажным форматами. Он также напомнил, что переходным годом для формата трудовых книжек станет 2020 год, сообщает РИА Новости.

Каждый сотрудник будет должен написать заявление о переходе на электронный формат при желании.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о введении электронных трудовых книжек с 2020 года. На сайте kp.ru есть подробный материал о переходе трудовых книжек в новый формат.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/747613" frameborder="0"></iframe> Принят закон об электронных трудовых книжках.Российские депутаты приняли в окончательном чтении законопроект о переходе на цифровые трудовые книжки

ИСТОЧНИК KP.RU