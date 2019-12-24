2019-12-24T17:55:54+03:00
Общество

Путин рассказал о приоритетах работы законодателей в 2020 году

Российский лидер выделил улучшение бизнес-климата среди приоритетов законотворческой повестки
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Путин рассказал о приоритетах работы законодателей в 2020 годуПутин рассказал о приоритетах работы законодателей в 2020 годуФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Улучшение бизнес-климата и «регуляторная гильотина» стоят в числе приоритетов для работы российских законодателей в новом 2020 году. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин.

«Среди приоритетов законотворческой повестки на будущее отмечу улучшение бизнес-климата, создание действенных инструментов для привлечения и защиты инвестиций, которые облегчают создание новых рабочих мест для наших граждан», - сказал глава государства

Российский лидер отметил важность исполнения «регуляторной гильотины», которая подразумевает «серьезный пересмотр» и «актуализацию» правил и процедур контрольно-надзорной деятельности.

Напомним, в начале 2019 года премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о существовании в российском законодательстве абсурдных правил и требований. В сентябре глава кабмина подписал распоряжение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР. При помощи «регуляторной гильотины» такие документы утратят свою силу с наступлением 2020 года. Речь идет о старых санитарных нормах, правилах контроля производства и др.

ИСТОЧНИК KP.RU

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