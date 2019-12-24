2019-12-24T18:42:56+03:00
Общество

Москвич засудил художников, смастеривших куклу, не похожую на его жену

Изделие должно было стать подарком для его супруги
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Мужчина засудил художников, которые изготовили куклу, не похожую на его женуМужчина засудил художников, которые изготовили куклу, не похожую на его женуФото: Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Житель Москвы Павел решил сделать день рождения своей супруги незабываемым и подарить ей необычный подарок. Выбор пал на портретную куклу. Мужчина в короткие сроки нашел студию и сделал соответствующий заказ. Его заверили, что кукла будет, как две капли воды, похожа на супругу.

Павел был настолько вдохновлен гениальной идеей, что даже цена в 150 тысяч никак его не смутила. Но нужно было еще соблюсти некоторые формальности, а именно – предоставить студии фотографию жены и внести предоплату. Все это он передал художнице, которая, однако, попросила более качественное фото супруги. Но его у мужчины не оказалось, поэтому пришлось довольствоваться имеющимся.

Спустя пару недель кукла была готова и Павел с гордостью подарил её жене. Однако ни он, ни супруга, ни даже гости праздника не были довольны подарком. Кукла была совершенно непохожа на именинницу. Не долго думая, Павел подал на студию в суд и потребовал вернуть ему деньги. Мастера не стали молчать и оправдались тем, что у них не было качественного фото.

Но судебный эксперт все же обязал их вернуть мужчине деньги, а также заплатить по 20 тысяч за затраты на юристов и экспертизу. Моральный вред за сорванный праздник суд оценил всего в две тысячи рублей, пишет «сайт Mk.ru».

ИСТОЧНИК KP.RU

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