2019-12-24T18:59:33+03:00
Экономика

«Нафтогаз» рассчитывает согласовать с Россией условия договоров по газу 26 декабря

Глава украинской компании сообщил, что в четверг стороны будут работать над общим вариантом соглашения
Елена ГИЛЬМАНОВА
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«Нафтогаз» рассчитывает согласовать с Россией условия договоров по газу 26 декабря«Нафтогаз» рассчитывает согласовать с Россией условия договоров по газу 26 декабряФото: REUTERS
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«Нафтогаз» и «Газпром» встретятся в четверг, 26 декабря, для окончательного согласования договоров по транзиту российского газа через Украину в Европейский Союз. Об этом сообщил исполнительный директор компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.

«26 декабря команды "Нафтогаза" и "Газпрома" встретятся, чтобы окончательно согласовать условия договоров», - сообщил глава «Нафтогаза» в своем Facebook.

Витренко пояснил, что 26 декабря стороны будут работать над общим вариантом соглашения. Он выразил надежду, что в этот день условия контракта будут окончательно подготовлены и весь этот процесс завершится в пятницу, 27 декабря. Однако глава «Нафтогаза» предупредил, что работа над документами может занять все выходные дни.

Напомним, 20 декабря, Москва и Киев подписали протокол по транзиту российского газа. Позже глава российской компании Алексей Миллер рассказал, что российская компания подпишет с «Нафтогазом» соглашение на бронирование мощностей, а с независимым оператором газотранспортной системы (ГТС) Украина межоператорское соглашение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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