Российских госслужащих могут пересадить на такси

СЕГОДНЯ 19:29 2019-12-24T19:29:49+03:00

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На заседании правительственной комиссии по оптимизации бюджета под председательством первого вице-премьера Антона Силуанова в ноябре было принято решение рассмотреть вопрос о том, чтобы лишить российских госслужащих персональных служебных автомобилей и пересадить их на такси.

В соответствии с принятым протоколом Министерству финансов дали поручение до 27 января 2020 года проработать с заинтересованными ведомствами вопрос о привлечении агрегаторов такси.

«Проработать вопрос распространения практики привлечения агрегаторов такси для автотранспортного обслуживания сотрудников госорганов без персонального закрепления [машины]», - цитируют «Известия» протокол заседания правкомиссии.

При этом подчеркивается необходимость «прозрачности объемов и оптимизации стоимости» таких услуг, а также установить ограничения по времени, территории и классу обслуживания такси.

Напомним, вопрос о том, чтобы пересадить госслужащих на такси обсуждался и в прошлом году. Как сообщал сайт kp.ru, в 2018 году на содержание служебного парка машин для передвижения чиновников по всей стране ушло около 150 миллиардов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU