Путин: основополагающие положения Конституции лучше не трогать

СЕГОДНЯ 19:55 2019-12-24T19:55:07+03:00

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Конституцию России лучше не менять и не трогать ее основополагающие положения, но изменения могут быть связаны с тем, что «жизнь меняется». Так российский президент Владимир Путин прокомментировал возможность внесения изменений в основной закон страны для налаживания связи между разными уровнями власти и создания единой системы публичной власти.

«Встают какие-то задачи, которые, мы полагаем, можно было бы отрегулировать по-другому, в том числе взаимоотношения между муниципальными органами власти, государственными органами власти», - заявил российский лидер.

Глава государства отметил, что в вопросе создания единой системы публичной власти нужно подумать о том, чтобы не ущемлять интересы и права муниципальных образований.

Таким образом Путин прокомментировал предложения спикера Госдумы России Вячеслава Володина об «аккуратном изменении» Конституции России.

Напомним, на ежегодной пресс-конференции российский лидер назвал главный закон страны «живым инструментом» и не исключил, что в него могут вносить изменения.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/750583" frameborder="0"></iframe> Владимир Путин об изменениях в Конституции.15-я большая пресс-конференция Владимира Путина — 2019

ИСТОЧНИК KP.RU