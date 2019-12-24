2019-12-24T19:55:07+03:00
Политика

Путин: основополагающие положения Конституции лучше не трогать

Российский лидер прокомментировал возможность внесения изменений в основной закон страны для создания единой системы публичной власти [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments17
Путин: основополагающие положения Конституции лучше не трогатьПутин: основополагающие положения Конституции лучше не трогатьФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Конституцию России лучше не менять и не трогать ее основополагающие положения, но изменения могут быть связаны с тем, что «жизнь меняется». Так российский президент Владимир Путин прокомментировал возможность внесения изменений в основной закон страны для налаживания связи между разными уровнями власти и создания единой системы публичной власти.

«Встают какие-то задачи, которые, мы полагаем, можно было бы отрегулировать по-другому, в том числе взаимоотношения между муниципальными органами власти, государственными органами власти», - заявил российский лидер.

Глава государства отметил, что в вопросе создания единой системы публичной власти нужно подумать о том, чтобы не ущемлять интересы и права муниципальных образований.

Таким образом Путин прокомментировал предложения спикера Госдумы России Вячеслава Володина об «аккуратном изменении» Конституции России.

Напомним, на ежегодной пресс-конференции российский лидер назвал главный закон страны «живым инструментом» и не исключил, что в него могут вносить изменения.

Владимир Путин об изменениях в Конституции.15-я большая пресс-конференция Владимира Путина — 2019

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Силуанов: правительство обсуждает передачу ЦБ пакета акций Сбербанка
Стрельба возле школы в Клинцах: Мужчина убил жену и пытался покончить с собой
Киев планирует получить 18 млрд долларов за пять лет транзита российского газа
Турция готовит законопроект, который позволит отправить военных в Ливию
Охранник супермаркета похитил ребенка из тележки у бабушки
Путин: основополагающие положения Конституции лучше не трогать
Российских госслужащих могут пересадить на такси
«Нафтогаз» рассчитывает согласовать с Россией условия договоров по газу 26 декабря
Раскрыта стоимость поездки Зеленского в Париж
Москвич засудил художников, смастеривших куклу, не похожую на его жену
Киев планирует получить 2 млрд долларов за транзит российского газа в 2020 году
Путин рассказал о приоритетах работы законодателей в 2020 году
В министерстве труда рассказали детали замены трудовых в электронный формат
Россияне смогут увидеть отреставрированную «Иронию судьбы»
Евросоюз осудил смертный приговор пятерым убийцам журналиста Джамаля Хашукджи
RT выпустил ролик с самыми хайповыми новостями 2019 года
Киев упростил порядок пересечения границы с Крымом для учащихся на Украине
МЧС: в Москве за новогодние праздники в пожарах гибнут около 30 человек
Генерал таможни Кизлык арестован по делу о коррупции
Путин сообщил о разработке гиперзвуковой ракеты «Циркон» наземного базирования
Шойгу рассказал о снижении места России по военным расходам в мире
Курс доллара опустился ниже 62 рублей впервые с июля 2018 года
У главы управления таможни при обыске нашли драгоценности, 600 тысяч долларов и евро
Владимир Путин обвинил Европарламент в попытках извратить историю
Шойгу рассказал, почему снизилась потребность в солдатах-срочниках
В ОСК рассказали, за какое время могут построить трубоукладчика для «Северного потока – 2»