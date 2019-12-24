Путин: основополагающие положения Конституции лучше не трогать
Конституцию России лучше не менять и не трогать ее основополагающие положения, но изменения могут быть связаны с тем, что «жизнь меняется». Так российский президент Владимир Путин прокомментировал возможность внесения изменений в основной закон страны для налаживания связи между разными уровнями власти и создания единой системы публичной власти.
«Встают какие-то задачи, которые, мы полагаем, можно было бы отрегулировать по-другому, в том числе взаимоотношения между муниципальными органами власти, государственными органами власти», - заявил российский лидер.
Глава государства отметил, что в вопросе создания единой системы публичной власти нужно подумать о том, чтобы не ущемлять интересы и права муниципальных образований.
Таким образом Путин прокомментировал предложения спикера Госдумы России Вячеслава Володина об «аккуратном изменении» Конституции России.
Напомним, на ежегодной пресс-конференции российский лидер назвал главный закон страны «живым инструментом» и не исключил, что в него могут вносить изменения.
Владимир Путин об изменениях в Конституции.15-я большая пресс-конференция Владимира Путина — 2019
ИСТОЧНИК KP.RU