СЕГОДНЯ 20:00 2019-12-24T20:00:52+03:00

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Охранник супермаркета выкрал двухлетнего ребенка из тележки. Инцидент произошел в городе Умхланга, ЮАР.

Бабушка пришла в магазин вместе со своим внуком, посадила его в тележку, а сама начала выбирать товар. Ребенок был постоянно на виду. Но стоило пожилой женщине на несколько секунд отвернуться к стеллажу, как этим тут же воспользовался охранник. Он подошел к тележке, достал оттуда малыша и скрылся. К счастью, бабушка быстро обнаружила пропажу и успела нагнать охранника. Она начала громко кричать и настигла похитителя уже у самого выхода, когда тот направлялся к другому магазину.

Женщина незамедлительно рассказала обо всем руководству магазина и вызвала полицию. С доказательствами проблем не было, так как весь инцидент попал на камеру. Полицейские задержали охранника по обвинению в похищении детей. В скором времени ему предстоит суд, пишет Daily Mail.

Охранник супермаркета похитил ребенка из тележки у бабушки.

ИСТОЧНИК KP.RU