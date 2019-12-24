2019-12-24T20:00:52+03:00
Происшествия

Охранник супермаркета похитил ребенка из тележки у бабушки

Инцидент попал на видео
Анастасия ЗЫРЯНОВА
Поделиться:
Охранник выкрал ребенка из тележки в супермаркетеОхранник выкрал ребенка из тележки в супермаркетеФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Охранник супермаркета выкрал двухлетнего ребенка из тележки. Инцидент произошел в городе Умхланга, ЮАР.

Бабушка пришла в магазин вместе со своим внуком, посадила его в тележку, а сама начала выбирать товар. Ребенок был постоянно на виду. Но стоило пожилой женщине на несколько секунд отвернуться к стеллажу, как этим тут же воспользовался охранник. Он подошел к тележке, достал оттуда малыша и скрылся. К счастью, бабушка быстро обнаружила пропажу и успела нагнать охранника. Она начала громко кричать и настигла похитителя уже у самого выхода, когда тот направлялся к другому магазину.

Женщина незамедлительно рассказала обо всем руководству магазина и вызвала полицию. С доказательствами проблем не было, так как весь инцидент попал на камеру. Полицейские задержали охранника по обвинению в похищении детей. В скором времени ему предстоит суд, пишет Daily Mail.

Охранник супермаркета похитил ребенка из тележки у бабушки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Силуанов: правительство обсуждает передачу ЦБ пакета акций Сбербанка
Стрельба возле школы в Клинцах: Мужчина убил жену и пытался покончить с собой
Киев планирует получить 18 млрд долларов за пять лет транзита российского газа
Турция готовит законопроект, который позволит отправить военных в Ливию
Охранник супермаркета похитил ребенка из тележки у бабушки
Путин: основополагающие положения Конституции лучше не трогать
Российских госслужащих могут пересадить на такси
«Нафтогаз» рассчитывает согласовать с Россией условия договоров по газу 26 декабря
Раскрыта стоимость поездки Зеленского в Париж
Москвич засудил художников, смастеривших куклу, не похожую на его жену
Киев планирует получить 2 млрд долларов за транзит российского газа в 2020 году
Путин рассказал о приоритетах работы законодателей в 2020 году
В министерстве труда рассказали детали замены трудовых в электронный формат
Россияне смогут увидеть отреставрированную «Иронию судьбы»
Евросоюз осудил смертный приговор пятерым убийцам журналиста Джамаля Хашукджи
RT выпустил ролик с самыми хайповыми новостями 2019 года
Киев упростил порядок пересечения границы с Крымом для учащихся на Украине
МЧС: в Москве за новогодние праздники в пожарах гибнут около 30 человек
Генерал таможни Кизлык арестован по делу о коррупции
Путин сообщил о разработке гиперзвуковой ракеты «Циркон» наземного базирования
Шойгу рассказал о снижении места России по военным расходам в мире
Курс доллара опустился ниже 62 рублей впервые с июля 2018 года
У главы управления таможни при обыске нашли драгоценности, 600 тысяч долларов и евро
Владимир Путин обвинил Европарламент в попытках извратить историю
Шойгу рассказал, почему снизилась потребность в солдатах-срочниках
В ОСК рассказали, за какое время могут построить трубоукладчика для «Северного потока – 2»