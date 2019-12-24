2019-12-24T21:18:32+03:00
Экономика

Силуанов: правительство обсуждает передачу ЦБ пакета акций Сбербанка

Глава Минфина отметил, что регулятор не должен быть участником тех организаций, за которыми он надзирает
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов. Фото: m.minfin.ruПервый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов. Фото: m.minfin.ru
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Первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов подтвердил информацию о том, что правительство обсуждает вопрос о передаче контрольного пакета акций Сбербанка в размере 50% плюс одна акция, которым владеет Банк России.

«В прессе была информация о том, что вопрос этот обсуждается. Ничего больше я вам сейчас сказать не могу», - сказал глава Минфина.

Силуанов отметил, что на данный момент правительство обсуждает вопрос о том, что финансовый регулятор не должен быть участником тех организаций, за которыми он надзирает. По его словам, эта тема уже не новая и поднималась «десять и более лет назад».

Напомним, как писал сайт kp.ru, агентство Reuters со ссылкой на три источника, близких к заинтересованным сторонам, сообщило о возможной передаче акций Сбербанка, которыми владеет ЦБ, другой государственной структуре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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