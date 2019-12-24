Медведев поручил пресечь незаконное распространение никотиносодержащих смесей

СЕГОДНЯ 21:37 2019-12-24T21:37:42+03:00

МВД и Роспотребнадзор должны провести внеплановые проверки в торговых точках

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Министерству внутренних дел пресечь распространения жевательных смесей (спайсы), которые содержат никотин, вне торговых точек.

«Я поручил МВД пресечь незаконное распространение некурительной никотиносодержащей продукции вне торговых точек, в том числе в интернете», - сообщил председатель правительства на своей странице ВКонтакте.

Как сообщил глава кабмина, МВД и Роспотребнадзор при участии Генпрокуратуры и Следственного Комитета должны провести внеплановые проверки в торговых точках.

Медведев отметил, что оборот табака в России жёстко регулируется, однако смеси, по словам премьера, легко приобрести и они продаются «под видом тех же конфет», но содержат большую концентрацию никотина.

Напомним, ранее сайт kp.ru подробно рассказывал о зависимости от курительных смесей и этапах медицинской и психологической реабилитации.

ИСТОЧНИК KP.RU