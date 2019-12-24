СЕГОДНЯ 22:41 2019-12-24T22:41:54+03:00

В нескольких странах отмечают сбои в работе платежной системы Visa Фото: Анастасия ОСИПОВА

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Во вторник, 24 декабря, в нескольких странах пользователи Visa столкнулись со сбоями в работе платежной системы.

Как сообщает сервис Downdetector, отслеживающий работу интернет-ресурсов, большинство людей столкнулись c проблемой осуществления платежа с картой Visa. Таких пользователей около 88%. Со сбоями при использовании банкоматов столкнулись 11%. Некоторые отметили неполадки в работе веб-сервиса платежной системы.

Больше всего проблем отмечают в Соединенных Штатах, Германии и Великобритании.

Напомним, в конце ноября Downdetector зафиксировал сбои в работе Instagram. Тогда большинство людей столкнулись со сложностью входа в аккаунт (58%). Многие отмечали сложности просмотра сториз, фото и видео (35%). Проблемы в работе соцсети в основном отмечали пользователи Германии, Дании и Нидерландах.

ИСТОЧНИК KP.RU