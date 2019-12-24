Иран надеется, что американские войска вскоре покинут Сирию

24 Дек. 23:29 2019-12-24T23:33:17+03:00

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Тегеран надеется, что американские войска вскоре покинут Сирию и готов помочь официальному Дамаску в выводе незаконно находящихся в стране военнослужащих США из САР, если сирийские власти об этом попросят.

Так в интервью телеканалу RT Arabic заявил советник верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти, подчеркнув, что Соединенные Штаты воруют сирийскую нефть, а президент США Дональд Трамп «грабит» народ Сирии. При этом Велаяти назвал главу Белого дома «международным вором».

«Мы надеемся, что в ближайшее время прекратится незаконный контроль американцев над рядом сирийских регионов, а сирийцы ответят и положат конец этому контролю», - сказал он.

Велаяти добавил, что Иран «в меру своих возможностей» готов «предоставить помощь для вывода американских войск из Сирии», если Дамаск обратится к Тегерану с такой просьбой.

Напомним, как писал сайт kp.ru, разговоры о «скором» выводе американских военных из Сирии ведутся уже более года. Вашингтон даже не скрывает, что американцы остались в САР только из-за нефти.

ИСТОЧНИК KP.RU