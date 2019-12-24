Силуанов: Британский суд огласит решение по трехмиллиардному долгу Украины перед Россией к лету

24 Дек. 23:55 2019-12-25T00:00:17+03:00

По словам главы Минфина, «там уже $4,5 миллиарда накапало вместе с процентами»

Изменить размер текста: A A

Глава Минфина России, первый вице-премьер Антон Силуанов сообщил журналистам, что решения Верховного суда Великобритании по долгу Украины перед нашей страной в три миллиарда долларов стоит ожидать не раньше, чем через несколько месяцев.

«По оценкам юристов, которые ведут эти дела, оглашение окончательного решения будет ближе к лету только, там уже 4,5 миллиарда долларов накапало вместе с процентами», - приводит его слова ТАСС.

Как писал сайт kp.ru, рассмотрение апелляций по делу о долге Украины по еврооблигациям в британском Верховном суде завершилось 12 декабря. Российская сторона добивается, чтобы предыдущее решение Высокого суда Лондона осталось в силе.

Напомним, в конце 2013 года Россия пообещала Украине в кредит 15 миллиардов долларов, чтобы спасти соседей от кризиса, и даже успела до переворота перечислить три миллиарда. Срок погашения долга истек 31 декабря 2015 года. Попытки договориться с новыми властями Незалежной ни к чему не привели, Россия вынуждена была обратиться в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU