2019-12-25T00:29:04+03:00
Общество

Первый поезд из Москвы в Крым отправился с Казанского вокзала

Состав из 15 вагонов прибудет в Симферополь утром 26 декабря, на него куплено 973 билета
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Поезда в Крым запустили 23 декабря. Фото: Сергей Мальгавко/ТАССПоезда в Крым запустили 23 декабря. Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
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Поздним вечером во вторник, 24 декабря, с Казанского вокзала отправился первый пассажирский поезд из Москвы в Крым. Фирменный состав «Таврия» прибудет в Симферополь утром в четверг, 26 декабря, в 08:50 по московскому времени: путь длиной более двух тысяч (2009) километров займет 33 часа и пять минут.

Поезд состоит из 15 вагонов, включая вагон-ресторан. На него куплено 973 билета. Первых пассажиров, прибывших на полуостров из столицы по Крымскому мосту, в Симферополе ожидает торжественная встреча, сценарий которой крымчане разработали заранее.

На вокзале поезд будут встречать глава региона Сергей Аксенов и спикер парламента Владимир Константинов, а также руководство Федерального агентства железнодорожного транспорта и представители общественности, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 23 декабря президент России Владимир Путин открыл движение по железнодорожной части Крымского моста.

Путин проехал на поезде по Крымскому мосту.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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