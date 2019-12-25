2019-12-25T01:07:43+03:00
Политика

Федерация еврейских общин поблагодарила Путина за «искреннее и человечное» высказывание о после Польши в нацистской Германии

Президент России назвал польского посла, который собирался поставить памятник Гитлеру, «сволочью» и «антисемитской свиньёй» [видео]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент Федерации еврейских общин России Александр Борода. Фото: Владимир Гердо/ТАССПрезидент Федерации еврейских общин России Александр Борода. Фото: Владимир Гердо/ТАСС
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В Федерации еврейских общин России (ФЕОР) высоко оценили слова президента Владимира Путина о после Польши в нацистской Германии, обещавшем поставить в Варшаве «великолепный памятник» Гитлеру. Об этом говорится в заявлении главы ФЕОР Александра Бороды.

«Очень искреннее и человечное заявление Владимира Владимировича. От имени еврейской общины России мы можем выразить только глубокую признательность за такой эмоциональный и праведный отклик на обнародование новых фактов касательно поддержки со стороны Польши политики Германии в 1930 – 1940-е года», - цитирует заявление Бороды ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, накануне на расширенной коллегии Минобороны Владимир Путин напомнил о своей часовой «лекции» о причинах начала Второй мировой войны, которую он прочел главам стран СНГ на саммите в Санкт-Петербурге.

Президент также отметил, что Европарламент принял резолюцию, которая ставит на одну доску гитлеровскую Германию и СССР, а потом рассказал о разговоре польского посла с Гитлером, собиравшимся выслать евреев из Европы в африканские «колонии». Именно за это поляк и хотел поставить ему памятник.

«Сволочь, свинья антисемитская, по-другому сказать нельзя», - не сдержался в выражениях Путин.

«Сволочь! Свинья антисемитская!»: Путин не сдержался в выражениях, говоря о после Польши в нацисткой Германии.Из выступления президента на расширенной коллегии Министерства обороны, 24 декабря 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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