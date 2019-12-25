2019-12-25T01:37:22+03:00
Политика

Кабмин Украины провел экстренное заседание по газовым переговорам с Россией

Министры совещались в закрытом режиме
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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«Нафтогаз» рассчитывает согласовать с Россией условия договоров по газу 26 декабря«Нафтогаз» рассчитывает согласовать с Россией условия договоров по газу 26 декабряФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Поздно вечером во вторник, 24 декабря, правительство Украины провело экстренное заседание, посвященное переговорам с Россией по транзиту газа.

Об этом сообщил в соцсети депутат Верховной рады от возглавляемой экс-президентом страны Петром Порошенко партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко. Он уточнил, что украинские министры совещались в закрытом режиме: подробности встречи неизвестны.

«Формат заседания полностью закрытый – ДСП (для служебного пользования)», - приводит слова нардепа РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 20 декабря Москва и Киев подписали протокол о газовом сотрудничестве, для окончательного согласования договоров по транзиту российского газа через Украину представители «Нафтогаза» и «Газпрома» встретятся в четверг, 26 декабря.

Накануне исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что его страна «сильно рискует», отказываясь от новых исков против «Газпрома», поэтому украинская сторона работает над «системой договоров, которые минимизируют или полностью уберут весь риск».

ИСТОЧНИК KP.RU

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