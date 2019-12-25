2019-12-25T03:31:26+03:00
Политика

«Нам нужна поддержка»: Президент Грузии предложила провести с Россией переговоры по примеру «нормандского формата»

Зурабишвили заявила, что у Тбилиси «нет силы» вести переговоры с Москвой в одиночку
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент Грузии Саломе ЗурабишвилиПрезидент Грузии Саломе ЗурабишвилиФото: REUTERS
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Чтобы вести диалог с Москвой, Тбилиси нуждается в поддержке зарубежных партнеров, заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили. В беседе с журналистами она предложила провести с Россией переговоры по примеру «нормандского формата».

«Мы могли бы рассмотреть возможность проведения «нормандского формата», где Грузия вместе со своими партнерами была бы представлена на переговорах, так как у нас одних нет силы вести переговоры», - так глава республики ответила на вопрос, следует ли вести диалог с Россией.

По мнению Саломе Зурабишвили, «чтобы переговоры несли результат, нужно быть в равном положении».

«Нам нужна поддержка», - подчеркнула она.

Президент Грузии также отметила, что нужно использовать все возможности, чтобы «сломить» сложившуюся в отношениях с Москвой ситуацию, однако при этом заявила, что ни на какие уступки Тбилиси не пойдет.

«Все должны хорошо понимать: ни диалог, ни переговоры не означают каких-либо уступок», - приводит ее слова ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, отношения между двумя бывшими советскими республиками испортились минувшим летом, когда в Грузии начались антироссийские выступления. В начале июля было приостановлено прямое авиасообщение между Россией и Грузией.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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