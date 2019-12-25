Мантуров считает, что Apple не уйдет из России

СЕГОДНЯ 03:54 2019-12-25T04:16:57+03:00

По мнению главы Минпромторга, вряд ли американская компания примет такое невыгодное для себя решение из-за закона о предустановке российского ПО

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Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров считает, что американская корпорация Apple вряд ли действительно покинет российский рынок из-за закона об обязательной предустановке российского программного обеспечения на зарубежные электронные устройства, потому что для компании такое решение было бы крайне невыгодным.

«Я не думаю, что коллег это будет так ущемлять, что они примут для себя настолько невыгодные решения. Им наш рынок крайне интересен», - сказал глава Минпромторга в интервью газете «Известия».

Мантуров также добавил, что на сегодняшний день в России лучше продаются не «Айфоны», а смартфоны других производителей.

Напомним, как писал сайт kp.ru, с 1 июля 2020 года в нашей стране вступит в силу закон, обязывающий зарубежных производителей электроники устанавливать российский софт на свои компьютеры, смартфоны и телевизоры с функцией SMART-TV. В Apple заявили о намерении покинуть российский рынок.

ИСТОЧНИК KP.RU