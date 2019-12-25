2019-12-25T04:48:54+03:00
Общество

Первый пассажирский поезд прошел по Крымскому мосту

Состав, следующий из Санкт-Петербурга в Севастополь, въехал на территорию Крыма
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Первый поезд «Санкт-Петербург – Севастополь»Первый поезд «Санкт-Петербург – Севастополь»Фото: Олег ЗОЛОТО
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Под утро среды, 25 декабря, Крымский мост впервые пересек пассажирский поезд – фирменный состав «Таврия», следующий в Севастополь из Санкт-Петербурга, он уже въехал на территорию Крыма и в 09:25 по московскому времени прибудет в конечный пункт назначения.

По железнодорожному участку моста поезд № 7/8 прошел примерно за 20 минут, причем машинист специально замедлил ход, чтобы пассажиры смогли получше рассмотреть арки, а местные жители – первый состав, прибывший на полуостров.

«Поезд может идти гораздо быстрее, но сегодня замедлил ход около арок моста, поскольку его приветствовали, фотографировали», - рассказали ТАСС в инфоцентре «Крымский мост».

Напомним, как писал сайт kp.ru, поезд из Северной столицы отправился в Крым с Московского вокзала Санкт-Петербурга 23 декабря, а вечером 24 декабря с Казанского вокзала Москвы вышел еще один пассажирский состав, он прибудет в Севастополь утром в четверг.

Первый поезд «Санкт-Петербург – Севастополь» отправился в путь.Олег ЗОЛОТО

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ИСТОЧНИК KP.RU

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