2019-12-25T06:11:52+03:00
Общество

В Сети появилось видео первого пассажирского поезда на Крымском мосту

Скорый поезд №7 из Санкт-Петербурга прибудет в Симферополь в 7.30, а в Севастополе его будут встречать в 9.25 [видео]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Первый пассажирский поезд из Санкт-Петербурга в Севастополь прошел по Крымскому мостуПервый пассажирский поезд из Санкт-Петербурга в Севастополь прошел по Крымскому мостуФото: Кадр видео
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В Интернете появились кадры поистине исторического момента: первый пассажирский поезд проходит по Крымскому мосту через Керченский пролив. Видео опубликовано на Youtube-канале «Керчь ИНФО».

На записи запечатлено, как скорый поезд из Санкт-Петербурга въезжает под арки моста, подсвеченные в цвета флага России, и проходит под ними. Фирменный состав «Таврия» из семнадцати вагонов прибудет в Симферополь в половине восьмого утра среды, а в Севастополе его будут встречать в 9.25.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 23 декабря президент России Владимир Путин открыл движение по железнодорожной части Крымского моста.

Вечером того же дня с Московского вокзала Санкт-Петербурга в Крым вышел первый пассажирский поезд, а вечером 24 декабря с Казанского вокзала Москвы вышел еще один состав с пассажирами, он прибудет в Севастополь утром в четверг.

Первый пассажирский поезд проехал по Крымскому мосту.В Симферополь он прибудет в 7.30, а в Севастополе его будут встречать в 9.25

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ИСТОЧНИК KP.RU

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В Сети появилось видео первого пассажирского поезда на Крымском мосту
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