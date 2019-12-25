Жертвами пожара в общежитии в Иркутской области стали два человека

СЕГОДНЯ 06:28 2019-12-25T06:42:25+03:00

Еще шестеро пострадали, пятеро из них госпитализированы

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В ночь на среду, 25 декабря, в поселке Залари Иркутской области вспыхнул пожар в общежитии. В результате погибли два человека, шестеро пострадали.

«Двое погибших. Граждане Узбекистана», - сообщил глава муниципалитета Валерий Орноев.

Он уточнил, что пожар произошел в общежитии лесозаготовительного предприятия, которое принадлежит ООО «Бриз». Причем здание, где проживали 15 человек, по его словам, не было зарегистрировано как объект недвижимости.

К этому часу пожарным удалось полностью потушить огонь в общежитии, общая площадь возгорания составила 350 квадратных метров.

В пресс-службе регионального министерства здравоохранения рассказали, что пятерых пострадавших госпитализировали, один из них находится в тяжелом состоянии. Шестой в госпитализации не нуждался, его отправили на амбулаторное лечение, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 9 декабря в Иркутске случился пожар в общежитии, где жили студентки педагогического колледжа.

ИСТОЧНИК KP.RU