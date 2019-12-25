Голикова: «Во многих регионах страны оптимизация здравоохранения была проведена ужасно»

СЕГОДНЯ 06:59 2019-12-25T07:14:50+03:00

Вице-премьер отметила, что в ситуации «виноваты все – и центр, и регионы»

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Вице-премьер России Татьяна Голикова назвала «ужасным» процесс проведения оптимизации в области здравоохранения во многих российских регионах.

«Во многих регионах страны оптимизация здравоохранения была проведена ужасно. И качество, и доступность услуг в здравоохранении резко ухудшились», - сказала она в интервью программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1».

Когда ведущий спросил, кто в этом виноват, Татьяна Голикова ответила: «Виноваты все – и центр, и регионы». Вице-премьер добавила, что сейчас надо думать о том, как исправлять ситуацию.

Кроме того, замглавы правительства рассказала, что многие эксперты считают целесообразным создать «жесткую вертикаль» в сфере медицины, однако, по ее словам, некоторые регионы не согласны передавать здравоохранение в федеральное подчинение.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Татьяна Голикова и ранее говорила, что во многих российских регионах оптимизация «была проведена неудачно».

ИСТОЧНИК KP.RU