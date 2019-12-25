Названы самые популярные модели смартфонов в мире

СЕГОДНЯ 07:38 2019-12-25T07:38:07+03:00

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Самым популярным смартфоном в мире стал iPhone XR. Изобретение американской корпорации Apple занимает 3% от всего рынка продаж телефонов в третьем квартале 2019 года.

Согласно данным международной аналитической компании Counterpoint Research, iPhone XR лидировал по объему реализации, начиная с четвертого квартала 2018-го, и стал одной из самых успешных моделей смартфонов от Apple.

На втором месте оказался Samsung Galaxy A10 c 2,6% рынка. На третьем - Samsung Galaxy A50 - у этой модели 1,9%-ая доля. Также в топ-5 вошли A9 от китайской компании Oppo и iPhone 11. У них по 1,6% рынка.

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ИСТОЧНИК KP.RU